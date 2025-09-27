S1: Das sind die Zahlen hinter dem Riesen-Projekt

Für den Bau des ersten Abschnitts liegen bereits alle Genehmigungen rechtssicher und unanfechtbar vor. Hier kann demnächst mit dem Bau begonnen werden. Heikel ist vor allem Bauabschnitt 2: Man rechne nicht vor 2030 mit einer finalen Entscheidung, sei aber zuversichtlich, dass der Abschnitt genehmigt werde. (Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)