Blau-Weiß Linz gegen Altach ab 17 Uhr LIVE

Die Altacher sind nach sieben Runden überraschend Tabellendritter, derzeit glänzt die Truppe von Fabio Ingolitsch vor allem in der Defensive. „Wir sind aktuell die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren – das zeichnet uns aus“, sagte der Altach-Trainer. Drei Gegentore stehen sechs erzielten Treffern gegenüber, auch aus Linz soll dank einer stabilen Verteidigung wieder Zählbares mitgenommen werden. Ingolitsch weiß aber um die Schwere der Aufgabe. Die Linzer seien derzeit in keiner einfachen Lage, betonte er, „das macht sie noch gefährlicher“. Ingolitsch muss neben dem gesperrten Mike Bähre etwa vier Wochen auf Lukas Gugganig verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim 1:1 gegen die WSG Tirol kurz nach seiner Einwechslung eine Bänderverletzung zu. „Ein Band ist gerissen, zwei hängen am seidenen Faden“, erklärte der Coach.