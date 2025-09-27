Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

Blau-Weiß Linz gegen Altach ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
27.09.2025 05:05
Altach ist heute gegen BW Linz gefordert.
Altach ist heute gegen BW Linz gefordert.(Bild: GEPA)

8. Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Blau-Weiß Linz empfängt Altach. Wir berichten ab 17 Uhr live, siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Die Altacher sind nach sieben Runden überraschend Tabellendritter, derzeit glänzt die Truppe von Fabio Ingolitsch vor allem in der Defensive. „Wir sind aktuell die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren – das zeichnet uns aus“, sagte der Altach-Trainer. Drei Gegentore stehen sechs erzielten Treffern gegenüber, auch aus Linz soll dank einer stabilen Verteidigung wieder Zählbares mitgenommen werden. Ingolitsch weiß aber um die Schwere der Aufgabe. Die Linzer seien derzeit in keiner einfachen Lage, betonte er, „das macht sie noch gefährlicher“. Ingolitsch muss neben dem gesperrten Mike Bähre etwa vier Wochen auf Lukas Gugganig verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim 1:1 gegen die WSG Tirol kurz nach seiner Einwechslung eine Bänderverletzung zu. „Ein Band ist gerissen, zwei hängen am seidenen Faden“, erklärte der Coach.

Verletzungssorgen auch bei BW Linz
Auch bei Blau-Weiß sind die Verletzungssorgen groß, bei der Derby-Niederlage gegen den LASK verletzten sich Torjäger Shon Weissman, Alexander Briedl und Fabio Varesi-Strauss. Während Varesi-Strauss wieder am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, kämpft Weissman noch um seine Verfügbarkeit für Samstag, wie Trainer Mitja Mörec erklärte.

Briedl wird beim Tabellenelften ausfallen, genauso wie Außenspieler Anderson, der sich unter der Woche einen Kreuzbandriss zuzog. „Wir können uns ärgern, oder durch diese Rückschläge noch mehr zusammenwachsen. Wir wollen zeigen, dass uns gar nichts aus der Spur bringt“, sagte Mörec.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
110.228 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
99.958 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
99.788 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3004 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1373 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1288 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen Altach ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
SV Ried gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Wolfsberger AC gegen den LASK ab 17 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Rapids Gulliksen
„Ich will eine bessere Version von mir werden“
Stöger lacht:
„Jetzt weiß ich‘s doch: Eine super Partie von mir“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf