Blau-Weiß Linz gegen Altach ab 17 Uhr LIVE

8. Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Blau-Weiß Linz empfängt Altach. Wir berichten ab 17 Uhr live, siehe Ticker unten.
Die Altacher sind nach sieben Runden überraschend Tabellendritter, derzeit glänzt die Truppe von Fabio Ingolitsch vor allem in der Defensive. „Wir sind aktuell die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren – das zeichnet uns aus“, sagte der Altach-Trainer. Drei Gegentore stehen sechs erzielten Treffern gegenüber, auch aus Linz soll dank einer stabilen Verteidigung wieder Zählbares mitgenommen werden. Ingolitsch weiß aber um die Schwere der Aufgabe. Die Linzer seien derzeit in keiner einfachen Lage, betonte er, „das macht sie noch gefährlicher“. Ingolitsch muss neben dem gesperrten Mike Bähre etwa vier Wochen auf Lukas Gugganig verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim 1:1 gegen die WSG Tirol kurz nach seiner Einwechslung eine Bänderverletzung zu. „Ein Band ist gerissen, zwei hängen am seidenen Faden“, erklärte der Coach.
Verletzungssorgen auch bei BW Linz
Auch bei Blau-Weiß sind die Verletzungssorgen groß, bei der Derby-Niederlage gegen den LASK verletzten sich Torjäger Shon Weissman, Alexander Briedl und Fabio Varesi-Strauss. Während Varesi-Strauss wieder am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, kämpft Weissman noch um seine Verfügbarkeit für Samstag, wie Trainer Mitja Mörec erklärte.
Briedl wird beim Tabellenelften ausfallen, genauso wie Außenspieler Anderson, der sich unter der Woche einen Kreuzbandriss zuzog. „Wir können uns ärgern, oder durch diese Rückschläge noch mehr zusammenwachsen. Wir wollen zeigen, dass uns gar nichts aus der Spur bringt“, sagte Mörec.
