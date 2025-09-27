Feuerwehr schlägt Alarm: Wasser wird immer knapper

Auf der Suche nach Wasser: Vor genau dieser Herausforderung standen die Feuerwehrmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Malta bei einer ihrer letzten Übungen. Denn das wichtige Hilfsmittel war kaum bis gar nicht vorhanden. „Wir waren am Maltaberg unterwegs, um eine Wasserversorgung für die anstehende Abschnittsübung zu suchen. Eine sehr herausfordernde Aufgabe. Steiles Gelände, nur zu Fuß erreichbar, kaum Bachwasser und fast keine Möglichkeit zum Aufstauen!“, sagt Siegfried Truskaller von der Feuerwehr aus Malta.