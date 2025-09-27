Vorteilswelt
Problem im Ernstfall

Feuerwehr schlägt Alarm: Wasser wird immer knapper

Kärnten
27.09.2025 06:01
Wasserversorgung für Einsätze ist schwierig geworden.
Wasserversorgung für Einsätze ist schwierig geworden.(Bild: FF Malta)

Wasser ist für Feuerwehren eines der wichtigsten Hilfsmittel – vor allem bei Bränden. Doch fehlt das Wasser, stehen die Einsatzkräfte vor großen Herausforderungen. Die Florianis der FF Malta in Kärnten schlagen Alarm – denn sie hatten mit Wassermangel schon jüngst bei Übungen zu kämpfen!

Auf der Suche nach Wasser: Vor genau dieser Herausforderung standen die Feuerwehrmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Malta bei einer ihrer letzten Übungen. Denn das wichtige Hilfsmittel war kaum bis gar nicht vorhanden. „Wir waren am Maltaberg unterwegs, um eine Wasserversorgung für die anstehende Abschnittsübung zu suchen. Eine sehr herausfordernde Aufgabe. Steiles Gelände, nur zu Fuß erreichbar, kaum Bachwasser und fast keine Möglichkeit zum Aufstauen!“, sagt Siegfried Truskaller von der Feuerwehr aus Malta.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
