Steppe in der Zwettler Innenstadt kostet Millionen

Immense Wertsteigerung

Seit Jahren sorgten Vorgänge rund um das Projekt für politischen Unfrieden. So sehr, dass Grünen-Obfrau Silvia Moser bereits auch den Rücktritt des Bürgermeisters forderte. Laut Stadt kaufte Frasl das Areal um 1,1 Millionen Euro. Nach Umwidmung, die den Grundstückswert massiv erhöhte, und – laut Grünen – auch Kreditbelastungen von 2,8 Millionen Euro sagte der Investor das Projekt ab und bot es um 2,5 Millionen Euro zum Verkauf an.