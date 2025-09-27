Madrid-Derby: Atletico – Real ab 16.15 Uhr LIVE

Alaba-Einsatz fraglich

Einer seiner wichtigsten Vorlagengeber ist wieder fit: Jude Bellingham brachte es nach überstandener Schulterverletzung bisher auf zwei Kurzeinsätze und könnte nun erstmals in dieser Saison in der Startformation stehen. Dort dürfte für David Alaba kein Platz sein, doch immerhin absolvierte der im Finish eingewechselte ÖFB-Teamkapitän David Alaba beim Heim-4:1 über Levante am vergangenen Dienstag sein zweites Bewerbsmatch in dieser Spielzeit für Real.