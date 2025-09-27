Madrid-Derby: Atletico – Real ab 16.15 Uhr LIVE

Showdown für das erste „Derbi madrileño“ in dieser Saison: Atlético Madrid empfängt Real Madrid. Wir berichten ab 16.15 Uhr live, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Abgesehen vom Heimvorteil spricht vor dem Madrider Fußball-Derby am Samstag nicht allzu viel für Atletico. Während Real die Ligatabelle mit sechs Erfolgen aus sechs Partien anführt, halten die „Colchoneros“ nur bei neun Punkten. Immerhin gelang zuletzt ein Heim-3:2 gegen Rayo Vallecano – dank des Dreifach-Torschützen Julian Alvarez, auf dem nun Atleticos Hoffnungen ruhen. Der argentinische Weltmeister verspürt bereits große Vorfreude.
„Es wird ein echtes Spektakel. Wir werden alles für den Sieg geben“, versprach der Stürmer. Nicht nur Alvarez, auch Reals Stürmerstar Kylian Mbappe präsentiert sich aktuell in Top-Form. Der Franzose führt die Torschützenliste mit sieben Treffern an, in 66 Partien für die „Königlichen“ hat er bereits 53 Mal genetzt.
Alaba-Einsatz fraglich
Einer seiner wichtigsten Vorlagengeber ist wieder fit: Jude Bellingham brachte es nach überstandener Schulterverletzung bisher auf zwei Kurzeinsätze und könnte nun erstmals in dieser Saison in der Startformation stehen. Dort dürfte für David Alaba kein Platz sein, doch immerhin absolvierte der im Finish eingewechselte ÖFB-Teamkapitän David Alaba beim Heim-4:1 über Levante am vergangenen Dienstag sein zweites Bewerbsmatch in dieser Spielzeit für Real.
