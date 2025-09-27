SV Ried gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE

„Stehen schlechter da, als sie sind“

Dass der GAK mit vier Punkten am Tabellenende steht, hat beim Aufsteiger (7 Zähler) nur wenig Bedeutung. „Es läuft momentan nicht so gut bei ihnen, davon dürfen wir uns aber nicht täuschen lassen. Sie haben keine schlechte Mannschaft, stehen tabellarisch schlechter da, als sie sind“, sagte Offensivmann Mark Grosse.