Mit Hyperschallwaffen zur Weltherrschaft?

Die betreffenden Staaten melden nicht nur die Hyperschallwaffen, sie drohen auch damit. Nur eine Zahl: Acht Minuten würde das Ding von Belarus nach London brauchen, das reicht dort gerade zur Zubereitung einer schönen Tasse Tee ... Was ist das, Hyperschall? Wieso reden einschlägige Kreise davon? Die mehrfache gegenseitige Vernichtung haben wir doch schon seit fünfzig Jahren. Mir ist unklar, wie man das übertreffen will.