Mit Hyperschallwaffen zur Weltherrschaft?
Zum Fürchten
Es gibt wieder was zum Fürchten, Gott sei Dank: Hyperschall! Staaten östlich von uns melden voll Stolz die Erprobung sogenannter Hyperschallwaffen. Aber geht Weltherrschaft nicht auch anders, fragt Wissenschaftler Christian Mähr.
Die betreffenden Staaten melden nicht nur die Hyperschallwaffen, sie drohen auch damit. Nur eine Zahl: Acht Minuten würde das Ding von Belarus nach London brauchen, das reicht dort gerade zur Zubereitung einer schönen Tasse Tee ... Was ist das, Hyperschall? Wieso reden einschlägige Kreise davon? Die mehrfache gegenseitige Vernichtung haben wir doch schon seit fünfzig Jahren. Mir ist unklar, wie man das übertreffen will.
