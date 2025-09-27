Ein „Mauerwerk“ gegen das fade Nachtleben

Drei Ebenen, viele Möglichkeiten

Schon bald kommt ein weiteres, urbanes und vielseitiges Lokal dazu, um das Nachtleben von Eisenstadt zu bereichern sowie wiederzubeleben. Am 11. Oktober eröffnet am Domplatz das „Mauerwerk“. Zu Hause ist es im ehemaligen Stadtkeller, direkt beim Domplatz. Das Besondere: Die Location bietet drei Ebenen, die für die entsprechenden Anlässe gedacht sind. „Im oberen Geschoß lädt eine gemütliche Bar jeden Mittwoch und Donnerstag zum entspannten After-Work-Drink ein. Eine Etage tiefer erwartet die Gäste jeden Freitag, Samstag und vor Feiertagen eine spektakuläre Cocktailbar. Ein Ort, der Gemütlichkeit mit einem Hauch Club-Atmosphäre verbindet“, sagt David Hofer, der gemeinsam mit Jörg Söls hinter dem Projekt steht.

Erwachsene als Zielgruppe

Im zweiten Untergeschoß entsteht aktuell eine moderne Eventlocation, die sich ideal für private Feiern, Firmenevents oder kreative Veranstaltungen mieten lässt. Ansprechen will man vor allem ein erwachsenes Publikum. Man wolle nicht nur neuen Schwung in das Nachtleben von Eisenstadt bringen, sondern auch einen Ort schaffen, der Nächte neu definiert, so Hofer und Söls, die schon einige große, erfolgreiche Events veranstaltet haben. Für Eisenstadt wird das neue Lokal auf jeden Fall eine Bereicherung sein.