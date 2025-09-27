Vorteilswelt
Nachtgastro Eisenstadt

Ein „Mauerwerk“ gegen das fade Nachtleben

Burgenland
27.09.2025 05:55
Noch will man nicht viel verraten, wie es im Inneren des neuen Lokals aussieht. In zwei Wochen ...
Noch will man nicht viel verraten, wie es im Inneren des neuen Lokals aussieht. In zwei Wochen ist Eröffnung.(Bild: zVg)

Eine richtige Partymeile gibt es in Eisenstadt schon lange nicht mehr, das abendliche Angebot in der burgenländischen Landeshauptstadt ist sehr überschaubar. Doch einige tatkräftige Gastronomen wollen dies jetzt wieder ändern.

0 Kommentare

Als eher mau könnte man das Nachtleben in Eisenstadt bezeichnen. „Um 18 Uhr werden die Gehsteige hochgeklappt“, heißt es oft zynisch, wenn es um die Abendgestaltung in der Landeshauptstadt geht. Tatsächlich sind die „goldenen Zeiten“ mit Kultlokalen wie dem „Mendez“ nur noch eine dumpfe Erinnerung.

Erwachsenenbildung statt Party
Das aktuelle Angebot ist überschaubar. Im Gebäude des ehemaligen „Mendez“ werden heute Kurse für Erwachsenenbildung abgehalten. Die legendäre Disco „James Dean“ schloss vor rund einem Jahr die Pforten, nur wenige Wochen zuvor hatte schon das „Mangoo“ zugesperrt. Ein anderes Lokal befindet sich seit August in „Restrukturierung“.

Neue Impulse
Gleichzeitig gibt es immer wieder neue Impulse von Nachtgastronomen, die sich nicht unterkriegen lassen und mit Kreativität und Unternehmertum das Potenzial in der Stadt heben wollen. Das „James Dean“ feierte im April einen Neustart als „Jackson Club“. Und die neue, florierende Weinbar „Robitza“ zeigt, dass ein gutes Angebot gerne angenommen wird.

Das „James Dean“ sperrte im Vorjahr zu und hat heuer unter dem Namen „Jackson Club“ ...
Das „James Dean“ sperrte im Vorjahr zu und hat heuer unter dem Namen „Jackson Club“ durchgestartet.(Bild: Reinhard Judt)

Drei Ebenen, viele Möglichkeiten
Schon bald kommt ein weiteres, urbanes und vielseitiges Lokal dazu, um das Nachtleben von Eisenstadt zu bereichern sowie wiederzubeleben. Am 11. Oktober eröffnet am Domplatz das „Mauerwerk“. Zu Hause ist es im ehemaligen Stadtkeller, direkt beim Domplatz. Das Besondere: Die Location bietet drei Ebenen, die für die entsprechenden Anlässe gedacht sind. „Im oberen Geschoß lädt eine gemütliche Bar jeden Mittwoch und Donnerstag zum entspannten After-Work-Drink ein. Eine Etage tiefer erwartet die Gäste jeden Freitag, Samstag und vor Feiertagen eine spektakuläre Cocktailbar. Ein Ort, der Gemütlichkeit mit einem Hauch Club-Atmosphäre verbindet“, sagt David Hofer, der gemeinsam mit Jörg Söls hinter dem Projekt steht.

Erwachsene als Zielgruppe
Im zweiten Untergeschoß entsteht aktuell eine moderne Eventlocation, die sich ideal für private Feiern, Firmenevents oder kreative Veranstaltungen mieten lässt. Ansprechen will man vor allem ein erwachsenes Publikum. Man wolle nicht nur neuen Schwung in das Nachtleben von Eisenstadt bringen, sondern auch einen Ort schaffen, der Nächte neu definiert, so Hofer und Söls, die schon einige große, erfolgreiche Events veranstaltet haben. Für Eisenstadt wird das neue Lokal auf jeden Fall eine Bereicherung sein.

Porträt von Christoph Miehl
Christoph Miehl
Burgenland
