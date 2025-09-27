Warum viele Mordfälle womöglich ungeklärt bleiben

„Brutal, oida!“ Bayerns Kane stellt Rekord auf
Geschichte geschrieben
18 Gerichtsmediziner arbeiten an den vier Instituten in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg. Der Altersschnitt liegt bei 62 Jahren – Nachwuchs ist Mangelware. Viele junge Ärzte schrecken vor dem Beruf zurück, die Bezahlung ist kein großer Anreiz. Dadurch bleiben wohl viele Morde unentdeckt.
Im vergangenen Jahr starben in Österreich rund 91.000 Menschen. Bei 51 lautete die Todesursache Mord. In der Steiermark wurden 2024 neun Menschen getötet, heuer gab es vier Morddelikte mit insgesamt 13 Opfern – darunter der schreckliche Amoklauf am BORG Dreierschützengasse. Doch hinter diesen nüchternen Zahlen versteckt sich wahrscheinlich eine nicht unwesentliche Dunkelziffer – nämlich die der unentdeckten Mordfälle.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.