Warum viele Mordfälle womöglich ungeklärt bleiben

Im vergangenen Jahr starben in Österreich rund 91.000 Menschen. Bei 51 lautete die Todesursache Mord. In der Steiermark wurden 2024 neun Menschen getötet, heuer gab es vier Morddelikte mit insgesamt 13 Opfern – darunter der schreckliche Amoklauf am BORG Dreierschützengasse. Doch hinter diesen nüchternen Zahlen versteckt sich wahrscheinlich eine nicht unwesentliche Dunkelziffer – nämlich die der unentdeckten Mordfälle.