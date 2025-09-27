Vorteilswelt
Geschichte geschrieben

„Brutal, oida!“ Bayerns Kane stellt Rekord auf

Deutsche Bundesliga
27.09.2025 06:03
Harry Kane (Mitte) war einmal mehr nicht zu stoppen.
Harry Kane (Mitte) war einmal mehr nicht zu stoppen.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

So schnell waren in Europas Top 5-Ligen nicht einmal Cristiano Ronaldo und Erling Haaland! Harry Kane erzielte beim 4:0 gegen Bremen im 104. Pflichtspiel für Bayern München seine Tore 99 und 100. Ronaldo und Haaland haben für diese Marke 105 Matches gebraucht.

0 Kommentare

Dass dieses Jubiläum in die Oktoberfest-Zeit fiel, machte es noch besonderer. In der laufenden Bundesliga-Saison waren es in der fünften Runde Kanes Treffer neun und zehn. Er erzielte das 2:0 nach einem Foul des österreichischen Bremen-Kapitäns Marco Friedl an ihm per Elfmeter (45.). Beim 3:0 staubte er ab (65.). „Brutal, oida“, staunte die Social-Media-Abteilung des FC Bayern.

Für den Schlusspunkt sorgte ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer mit einem Linksschuss (88.). Es war Bayerns sechster Sieg im sechsten Spiel!

Gerüchte dementiert
Was die Fans des deutschen Rekordmeisters zudem freuen wird: Kane dementierte Gerüchte, er würde mit Saisonende nach England zurückkehren.

„Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, ist überhaupt nicht in meinem Kopf“, stellt der Rekord-Stürmer klar.

