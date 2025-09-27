„Brutal, oida!“ Bayerns Kane stellt Rekord auf

Dass dieses Jubiläum in die Oktoberfest-Zeit fiel, machte es noch besonderer. In der laufenden Bundesliga-Saison waren es in der fünften Runde Kanes Treffer neun und zehn. Er erzielte das 2:0 nach einem Foul des österreichischen Bremen-Kapitäns Marco Friedl an ihm per Elfmeter (45.). Beim 3:0 staubte er ab (65.). „Brutal, oida“, staunte die Social-Media-Abteilung des FC Bayern.