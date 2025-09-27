Stromkunden „brennen“ für riesige Vorstands-Etage

Ressorts könnten verteilt werden

Bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben, wo Gasser ebenfalls als Vorstand tätig war, ist von einer Neuausschreibung des Postens keine Rede. Bei den IKB hatte Gasser relativ wenige Zuständigkeiten, nämlich Stromerzeugung und -vertrieb – die aber ohnehin bei der Tiwag liegen. Im Gegensatz dazu haben seine Vorstandskollegen neun bzw. sieben Ressorts zu verantworten. Bei der Tiwag verhielt es sich ähnlich: Gasser brachte es auf vier, Speckle auf fünf, Kraxner gar auf elf Zuständigkeiten.