Derby-Time in Wien

Rapids Hedl: „Es geht um mehr als um drei Punkte“

Fußball
27.09.2025 06:00
0 Kommentare

„Da geht‘s schon um mehr als um drei Punkte“, sagt Niklas Hedl. Der Rapid-Goalie ist bereit für das Wiener Derby gegen die Austria am Sonntag in Hütteldorf. Seine Einschätzungen vor dem Spiel sehen und hören Sie hier im Video (oben).

Weitere Videos
Stöger lacht:
„Jetzt weiß ich‘s doch: Eine super Partie von mir“
Fußball
US-Präsident Donald Trump
Betrifft auch Olympia
Donald Trump droht US-Städten mit WM-Entzug
Fußball International
Harry Kane
Wechselt Superstar?
Brisante Kane-Klausel: Das sagen die Bayern-Bosse!
Fußball
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf