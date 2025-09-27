Wolfsberger AC gegen den LASK ab 17 Uhr LIVE

Die Linzer sind aber gewarnt. Der WAC habe zuletzt gute Leistungen und Resultate gebracht, sagte Ritscher. „Wir bereiten uns aber bestmöglich auf dieses Spiel vor und nehmen aus dem Derbysieg viel Energie und Selbstvertrauen mit.“ Im Lavanttal trifft Ritscher mit WAC-Trainer Dietmar Kühbauer auf einen alten Bekannten. Als Spieler der Wolfsberger kam der Kärntner zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga, im November 2014 unter Kühbauer. „Ich kenne Maxi ganz genau, er kennt mich natürlich auch“, sagte der Coach des Cupsiegers und betonte: „Das Wichtigste sind noch immer die Spieler.“