Die Festspiele setzen der Stadt Salzburg zu

Für das kommende Jahr wurde der Sparstift in allen Abteilungen in der Stadt Salzburg angesetzt. „Alle müssen ihre Budgets wie beim Abschluss 2024 einhalten“, sagt Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) nach den ersten beiden Gesprächsrunden mit den Fraktionen und Abteilungen. Das Gesamtbudget für 2026 soll 860 Millionen betragen. Rund 87 Millionen Euro werden als Abgang kalkuliert. „Damit kommen wir auch inklusive 2027 ohne Neuverschuldung durch“, ist der Stadtchef vorsichtig optimistisch.