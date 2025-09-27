Die Festspiele setzen der Stadt Salzburg zu

Die Kosten für die Renovierung der Salzburger Festspielstätten werden über die kommenden Jahre deutlich spürbar sein. Gebühren, auch das Parken, werden im Jahr 2026 erhöht. Vier Prozent werden anvisiert. Die Parkgebühren werden hingegen deutlich erhöht und sollen nicht mehr nur die Kontrollen selbst finanzieren.
Für das kommende Jahr wurde der Sparstift in allen Abteilungen in der Stadt Salzburg angesetzt. „Alle müssen ihre Budgets wie beim Abschluss 2024 einhalten“, sagt Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) nach den ersten beiden Gesprächsrunden mit den Fraktionen und Abteilungen. Das Gesamtbudget für 2026 soll 860 Millionen betragen. Rund 87 Millionen Euro werden als Abgang kalkuliert. „Damit kommen wir auch inklusive 2027 ohne Neuverschuldung durch“, ist der Stadtchef vorsichtig optimistisch.
Die größten Mittel werden für Sanierung und Ausbau des Festspielhauses fällig. Alleine der Landeshauptstadt kostet das in den kommenden Jahren mindestens 130 Millionen Euro.
Auch beim Personal wird es nur „defensive Nachbesetzungen“ geben. Der Großteil der 35 neuen Planstellen sind beim Kindergartenpersonal angesiedelt, die Berufsfeuerwehr wird aufgestockt.
Was auch schon vor den konkreten Budgetverhandlungen klar ist: Gebühren werden erhöht. So steigen etwa die Parkgebühren auf 2,20 Euro die Stunde. „Bisher haben wir nur so viel eingenommen, wie uns die Kontrollen gekostet haben“, erklärt Auinger. Generell sollen Gebühren in vielen Bereichen um etwa vier Prozent ansteigen.
Neue Projekte werden nur noch umgesetzt, wenn diese auch finanzierbar oder nicht verschiebbar sind, wie die neue Eishockey-Trainingshalle.
