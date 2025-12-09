So will Regierung Grüne für Energiegesetz ködern

Theoretisch könnte auch die FPÖ die nötige Zweidrittel-Mehrheit beschaffen, die Blauen sind allerdings noch weiter weg von den Regierungsfraktionen als die Grünen. Das Gesetz fußt auf dem Entwurf aus Leonore Gewesslers Amtszeit. Deswegen sind die Grünen die logischen Partner der Regierung. Sie stoßen sich in erster Linie an Einspeisegebühren für Stromerzeuger, weil eine solche Abgabe den Strom teurer statt billiger mache. Hier hat die Regierung bereits im Sommer eingelenkt und die Einspeisegebühren für Private wieder fallen lassen. Die Grünen wollen sie ganz weglassen und die für den Netzausbau benötigten Einnahmen – es ist von 30 bis 50 Millionen Euro die Rede – über die Anschlussentgelte hereinholen.