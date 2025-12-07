Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still

Großer Systemausfall

Jetzt müssen die Züge im wahrsten Sinne wieder auf Schiene gebracht werden. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten“, heißt es bei den ÖBB. Hintergrund der Zugstörung war ein Systemausfall, der bedingte, dass alle Züge stoppen mussten. Die Verspätungen betragen rund 100 Minuten.