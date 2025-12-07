Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still

Wer am Sonntag auf der Westbahnstrecke unterwegs war, brauchte am Nachmittag viel Geduld – und braucht sie auch jetzt noch. Wegen eines technischen Gebrechens standen alle Züge still. Verspätungen von bis zu zwei Stunden sind jetzt aufzuholen.
„Wegen eines technischen Gebrechens zwischen St. Pölten und Salzburg ist der Zugverkehr eingestellt worden“, hieß es auf „Krone“-Nachfrage bei den ÖBB. Betroffen waren Nah- und Fernverkehr.
Alle Züge in Bahnhöfen gestoppt
„Es sind alle Züge in den Bahnhöfen, es wird an einem Schienenersatzverkehr gearbeitet“, lautete die Auskunft um 16 Uhr. Eine Viertelstunde später die Entwarnung: „Der Zugverkehr kann wieder aufgenommen werden.“
Großer Systemausfall
Jetzt müssen die Züge im wahrsten Sinne wieder auf Schiene gebracht werden. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten“, heißt es bei den ÖBB. Hintergrund der Zugstörung war ein Systemausfall, der bedingte, dass alle Züge stoppen mussten. Die Verspätungen betragen rund 100 Minuten.
