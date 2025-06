Die wichtigsten Punkte im neuen Waffengesetz

Der Amoklauf in einer Grazer Schule hat das ganze Land in einer dramatischen Art und Weise erschüttert. So groß die Trauer und Betroffenheit, so schnell will die Bundesregierung daher nun ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschließen, mit dem tragischen Ereignissen wie diesen besser vorgebeugt, Opfern geholfen – und auch das Waffenrecht verschärft werden soll.