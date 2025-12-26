„Brücke nach Uganda“ baut jetzt eine neue Schule

Neue berufsbildende Schule

Da es in der Gegend um Bushenyi im District Rubirizi-Rugazi keine derartige Ausbildungsstätte gibt, wuchs in den letzten Jahren die Vision heran, dort ein berufsbildendes Zentrum zu bauen. Als „Unique High School and Skills Development Centre“ wird der Bau im Südwesten Ugandas geführt. „Die Schüler müssten für eine Berufsausbildung sonst sehr weit wegfahren. Das können sich die meisten Eltern nicht leisten“, betonen die Schagerls die Wichtigkeit des Schulbaus, der mittlerweile in vollen Zügen läuft und wo auch schon unterrichtet wird. Während des Wochenendes und in den Ferien steht die neue Schulinfrastruktur Erwachsenen zur Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.