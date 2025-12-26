Letztes Feilschen um die „Industriestrategie“

Gemessen werden soll der Erfolg an Kennzahlen, um die noch gefeilscht wird. Der Anteil der Industrie an der Wirtschaft liegt derzeit bei 15 Prozent, der Regierung ist das zu wenig. Auch ein Monitoring ist geplant, das den Erfolg misst. Österreich hatte bisher keine Industriestrategie. Andere Länder wie die USA oder Schweden setzen hingegen auf ein langfristiges Papier und definieren für die heimische Industrie Rahmenbedingungen, auch wenn diese freilich überall in die internationalen Verflechtungen eingebettet sind.