Nulllohnrunde für Mikl-Leitner, Landbauer & Co.

Andere Bundesländer gefordert

Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) meint in Richtung der anderen Bundesländer: „Eine einheitliche Lösung für ganz Österreich wäre natürlich wünschenswert. Wir in Niederösterreich werden jedenfalls eine Nulllohnrunde beschließen.“ Was auch von der dritten Partei in der Landesregierung, der SPÖ, begrüßt wird. Landesvorsitzender Sven Hergovich: „Politik darf nicht profitieren, wenn viele Familien unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten leiden.