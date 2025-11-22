Warum ferne Koralmbahn bis nach Tirol glänzt

„Das ist die größte Änderung seit 1991. Denn nach Graz gab es bisher nur zwei Direktverbindungen täglich, nun sind es sieben“, erläuterte ÖBB-Regionalmanager Werner Dilitz. Kitzbühel profitiert deshalb, weil die Verbindung über Ennstal, Bischofshofen, Zell am See, Kitzbühel und Wörgl verläuft. Die Fahrzeit von Innsbruck nach Graz wird rund sechs Stunden betragen.