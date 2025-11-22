Drei Damen fehlten nur zarte „Zehntelprozente“

„Richtig eng.“ Reinhard Gösweiner machte keinen Hehl daraus, dass die Zusammenstellung seines Teams „Grenzfälle“ hatte: „Lea (Rothschopf), Lara (Wagner) und Tamara (Steiner) waren ganz knapp dran – es fehlten ein paar Zehntelprozent!“ Vor allem die Tirolerin Wagner machte in dieser Vorbereitung mächtige Schritte: „Aber der Sturz beim Biathlon-Festival in München brachte sie etwas außer Tritt, vielleicht hat sie es gerade deswegen nicht geschafft.“