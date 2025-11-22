Drei Damen fehlten nur zarte „Zehntelprozente“

Die rot-weiß-rote Nominierung für den Weltcup-Start der Biathleten in Östersund (Swe/ab 29. November) brachte gestern keine großen Überraschungen. Und doch hatte vor allem Damen-Coach Reinhard Gösweiner etwas „Kopfschmerzen“ – im Gegensatz zu seinem Berufskollegen Luggi Gredler.
„Richtig eng.“ Reinhard Gösweiner machte keinen Hehl daraus, dass die Zusammenstellung seines Teams „Grenzfälle“ hatte: „Lea (Rothschopf), Lara (Wagner) und Tamara (Steiner) waren ganz knapp dran – es fehlten ein paar Zehntelprozent!“ Vor allem die Tirolerin Wagner machte in dieser Vorbereitung mächtige Schritte: „Aber der Sturz beim Biathlon-Festival in München brachte sie etwas außer Tritt, vielleicht hat sie es gerade deswegen nicht geschafft.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.