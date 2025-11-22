Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Nationalbank: So wie unter Kreisky?

Kolumnen
22.11.2025 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
0 Kommentare

Es ist längst vergessen, aber es war einer der genialsten Schachzüge von Kreisky: Als Regierungschef konnte er die Nationalbank-Spitze auswählen, viele Genossen schwadronierten um ihn herum, so eine Gelegenheit kommt nicht alle Tage.

Und was geschah? Kreisky lächelte, verschmitzt und verblüffte dann alle: Statt eines Parteifreundes entschied er sich für den damaligen Wirtschaftsexperten der ÖVP, Prof. Stephan Koren.

Das war ein ziemlich schlauer Schachzug. Prof. Koren galt fachlich als völlig unbestritten und Kreisky konnte niemand vorwerfen, einen vielleicht weniger guten Parteigenossen in den Chef-Sessel hineingepresst zu haben.

Kreiskys Entscheidung hat dem politischen Klima im Lande gutgetan und Koren blieb auch bei den Sozialisten unbestritten.

Jetzt sind wir wieder in einer Entscheidungssituation bei der Nationalbank. Sie hat mit Prof. Kocher einen erstklassigen Ökonomen als Gouverneur, beim Aufsichtsrats-Vorsitz braucht es eine Persönlichkeit, die beruhigt statt verunsichert.

Eine Aufgabe, die lösbar ist. Wenn ein Andreas Treichl genannt wird, so werden es Kritiker nicht leicht haben, er hat mit der Erste Group eine Osteuropa-Expansion der Sonderklasse hingelegt. Und bei Gio Hahn fehlt es auch nicht an großer internationaler Akzeptanz. Als EU-Kommissar hat er schwierige Verhandlungen stets gut im Griff gehabt. Und diesmal bedarf es keines Kunstgriffs a la Kreisky, es gibt ja auch einen Koren jun …

Porträt von Georg Wailand
Georg Wailand
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
169.276 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
104.131 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
103.385 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
677 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Die Rückkehr der kalten Progression
„Krone“-Kommentar
Nationalbank: So wie unter Kreisky?
„Krone“-Kommentar
Die drei Nonnen halten uns den Spiegel vor
Filzmaier analysiert
So lief das blau-schwarze Jahr in der Steiermark
„Politik Inoffiziell“
Schuld ist Bundesebene: Thalers „Kindesweglegung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf