Ministerkabinette kosten 2,8 Millionen € im Monat

Das Parlament reduziert aus Spargründen seine Öffnungszeiten

Ab Herbst ist das Hohe Haus an Montagen nur bis 13 Uhr für Besucher geöffnet. Derzeit zählt man im Schnitt stolze 1800 Besucher pro Tag. Eine weitere Einsparung lautet, dass Events ohne direkten parlamentarischen Zusammenhang gestrichen werden sollen. Auch Buffetkosten bei solchen Veranstaltungen werden reduziert. Das Hohe Haus hat heuer 28,2 Millionen Euro (neun Prozent auf 284,8 Millionen Budget) weniger zur Verfügung. Am meisten gespart werden soll bei Bauprojekten in Nebengebäuden mit elf Millionen.