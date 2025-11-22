Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Codierpflicht

Grippe-Daten erst im Sommer: „System mangelhaft“

Österreich
22.11.2025 06:00
Ärzte sehen die Pflicht zur Codierung von Krankheitsdaten kritisch.
Ärzte sehen die Pflicht zur Codierung von Krankheitsdaten kritisch.(Bild: contrastwerkstatt - stock.adobe.com)

Ärzte auf den Barrikaden: Das ab 1. Jänner 2026 geltende System zur Codierungspflicht von Diagnosedaten berge wenig Nutzen, aber viel Mehraufwand für die Mediziner – und hohe Kosten.

0 Kommentare

Diese Woche war sich die Bundesregierung zur Abwechslung einmal einig. Im Ministerrat wurden bekanntlich gleich mehrere Vorhaben auf den Weg und in Begutachtung geschickt. Darunter eine Mini-Novelle im Gesundheitsbereich, die aber für großen Ärger in der Ärzteschaft sorgt.

Ab dem nächsten Jahr sind niedergelassene Ärzte nämlich nun dazu verpflichtet, die Diagnosen zu ihren Patienten mittels ICD-10-Codes zu dokumentieren. Ausgenommen von der Pflicht werden nur jene Wahlärzte, die weniger als 300 Patienten pro Jahr behandeln. Fast ausnahmslos allen anderen Ärzten ist die neue Diagnose-Bürokratie aber ein Dorn im Auge.

Zitat Icon

Das aktuelle Codierungssystem ist mangelhaft und nicht praxistauglich!

Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärzte in Wien

Kurze Begutachtungsfrist
Die Ärztekammer war gegen die Novelle aufgetreten, sie stieß sich an der kurzen Begutachtungsfrist von einer knappen Woche, äußerte aber auch Datenschutzbedenken. Auch die Treffsicherheit wird aber infrage gestellt. „Es wäre sinnvoll, Diagnosen so zu erfassen, dass Infektionsentwicklungen schnell sichtbar werden und die Gesundheitsversorgung rasch reagieren kann. Weil aber die Diagnosedaten nur quartalsweise übermittelt werden, ist das System dafür völlig ungeeignet. Die Codierpflicht verfehlt also den eigentlichen Zweck und produziert unnötigen Aufwand bei uns Ärzten“, kritisiert Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärzte in Wien.

Lesen Sie auch:
Viele Impfskeptiker soll das 30 Euro teure Arztgespräch laut den Mediziner-Vertretern bekehren.
Check nur gegen Geld
Ärztekammer fordert jetzt Honorar für Impfberatung
14.11.2025

Die Daten der Grippesaison würden somit beispielsweise überliefert werden, wenn die Saison längst vorbei ist.

Neueres System ersetzt neues in zwei Jahren
Immerhin rund 1500 Euro müssen Mediziner für die Codierungsgeräte berappen. Unabhängig davon müssen die Ärzte in zwei Jahren dann wieder in die Taschen greifen – im Zuge der Schaffung des Europäischen Gesundheitsdatenraums (European Health Data Space, EHDS) muss noch einmal auf- bzw. nachgerüstet werden.  

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
169.276 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
104.131 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
103.385 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
677 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Österreich
Neuer Plan für die A10
Wie Künstliche Intelligenz den Stau auflösen soll
„Krone“-Kommentar
Die drei Nonnen halten uns den Spiegel vor
Neue Codierpflicht
Grippe-Daten erst im Sommer: „System mangelhaft“
Deutlich mehr Züge
Warum ferne Koralmbahn bis nach Tirol glänzt
Mädchen (14) starb
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf