Grippe-Daten erst im Sommer: „System mangelhaft“

Kurze Begutachtungsfrist

Die Ärztekammer war gegen die Novelle aufgetreten, sie stieß sich an der kurzen Begutachtungsfrist von einer knappen Woche, äußerte aber auch Datenschutzbedenken. Auch die Treffsicherheit wird aber infrage gestellt. „Es wäre sinnvoll, Diagnosen so zu erfassen, dass Infektionsentwicklungen schnell sichtbar werden und die Gesundheitsversorgung rasch reagieren kann. Weil aber die Diagnosedaten nur quartalsweise übermittelt werden, ist das System dafür völlig ungeeignet. Die Codierpflicht verfehlt also den eigentlichen Zweck und produziert unnötigen Aufwand bei uns Ärzten“, kritisiert Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärzte in Wien.