Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Austrias Michi Wagner

„Wir werden auf keinen Fall mehr ins Risiko gehen“

Fußball National
22.11.2025 06:30
Sportdirektor Wagner (li.) und Präsident Gollowitzer.
Sportdirektor Wagner (li.) und Präsident Gollowitzer.(Bild: GEPA)

Austrias Sportdirektor Michael Wagner spricht über den Beweggrund für seine neue Funktion und warum man auch jetzt nicht in den Jugendwahn kippt. Am Samstag (17) wartet auswärts in der Bundesliga BW Linz.

0 Kommentare

„Die ersten Tage ist es von der Intensität positiv gemeint schon brutal gewesen. Ich hatte nicht viel Vorbereitungszeit, aber mir war bewusst, dass man mit den Leuten schnell in die Kommunikation kommen muss. Mir ist jede Person im Klub wichtig, das muss sofort zu spüren sein“, weiß Austrias Neo-Sportdirektor Michael Wagner. Der am Samstag bei BW Linz sein Debüt in neuer Funktion feiert, bereits zum Jahreswechsel 2014/15 als violetter Sportvorstand ein ganz heißer Kandidat war, am Ende hatte Franz Wohlfahrt die Nase vorne, wurde aber Sportdirektor. Nach dem letzten 2:1-Sieg gegen GAK trat AG-Vorstand Harald Zagiczek an Wagner heran, die Veilchen wollen sich nach dem Rücktritt von Sportvorstand Jürgen Werner sowie der Trennung von Wagners Vorgänger Manuel Ortlechner ja neu ausrichten!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
169.276 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
104.131 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
103.385 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
677 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Austrias Michi Wagner
„Wir werden auf keinen Fall mehr ins Risiko gehen“
Bundesliga im Ticker
TSV Hartberg gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
SCR Altach gegen den Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE
Zweite Liga
Vienna besiegt Rapid dank Treffers von Ex-Rapidler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf