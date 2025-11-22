„Wir werden auf keinen Fall mehr ins Risiko gehen“

Austrias Sportdirektor Michael Wagner spricht über den Beweggrund für seine neue Funktion und warum man auch jetzt nicht in den Jugendwahn kippt. Am Samstag (17) wartet auswärts in der Bundesliga BW Linz.
„Die ersten Tage ist es von der Intensität positiv gemeint schon brutal gewesen. Ich hatte nicht viel Vorbereitungszeit, aber mir war bewusst, dass man mit den Leuten schnell in die Kommunikation kommen muss. Mir ist jede Person im Klub wichtig, das muss sofort zu spüren sein“, weiß Austrias Neo-Sportdirektor Michael Wagner. Der am Samstag bei BW Linz sein Debüt in neuer Funktion feiert, bereits zum Jahreswechsel 2014/15 als violetter Sportvorstand ein ganz heißer Kandidat war, am Ende hatte Franz Wohlfahrt die Nase vorne, wurde aber Sportdirektor. Nach dem letzten 2:1-Sieg gegen GAK trat AG-Vorstand Harald Zagiczek an Wagner heran, die Veilchen wollen sich nach dem Rücktritt von Sportvorstand Jürgen Werner sowie der Trennung von Wagners Vorgänger Manuel Ortlechner ja neu ausrichten!
