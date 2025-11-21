Illegale Firmen auf Klimakonferenz im Einsatz

Verhandlungen hinter verschlossenen Türen

Trotz des Trubels rund um die Konferenz laufen die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen noch. Am Freitag – dem offiziell letzten Tag der COP30 – legte die Präsidentschaft der Konferenz einen neuen Entwurf für einen Beschluss vor. In dem Entwurf kommt die Abkehr von fossilen Energieträgern gar nicht vor, viele Staaten fordern aber genau das. Nicht einmal das Wort „fossile“ ist in dem Dokument zu finden. Die Europäische Union ist „enttäuscht“. Eine Zustimmung für den aktuellen Text könne es so nicht geben.