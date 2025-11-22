Herr Hanke, wie sicher sind unsere Daten und Züge?

„Krone“: Europa und Österreich sind laut Experten zu einer „digitalen Kolonie“ der USA geworden. Unsere Daten liegen auf den Servern von Microsoft, Amazon & Co. Ein Problem?

Peter Hanke: Ganz klar: Wir müssen als Europa in jeder Hinsicht unabhängiger werden – nicht nur von den USA, sondern auch etwa von China. Das gilt ebenso für unsere kritische Infrastruktur.