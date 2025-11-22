Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
NOTFALL! Tragische Umstände – sein Herrchen ist verstorben, sein Frauchen schwer krank – sind Grund dafür, dass Rottweiler Ferdl (vier Jahre) vergeben werden muss. Der brave, jedoch ungestüme Rüde braucht erfahrene Rasse-Kenner, die Spass am gemeinsamen Training haben. 0650/540 54 40
Mark (eineinhalb Jahre) wurde ausgesetzt und wartet nun bei der Tullner Pfotenhilfe auf ein liebevolles Zuhause. Wer den verschmusten, bellfreudigen Dackel-Mischling kennenlernen möchte, meldet sich bitte unter 0699/11 28 73 94
Entzückende Welpen (neun Wochen) warten darauf, endlich die Welt zu entdecken. Die aufgeweckte Rasselbande zeigt sich verspielt, neugierig und voller Lebensfreude. Verantwortungsvolle Hundehalter melden sich unter hunde@tierheim-krems.at
Benni und Bella (vier Jahre) haben in ländlicher Umgebung gelebt. Vermutlich wurden sie jedoch nie spazieren geführt, denn vor allem Bella zeigt sich an der Leine sehr ängstlich. Für das liebe, anfangs zurückhaltende Pärchen wird ein ruhiges Zuhause mit ausbruchsicherem Garten am Land gesucht, damit sich Bella künftig auch ohne Panik im Freien bewegen kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Freundlich, anhänglich und erkundungsfreudig, das ist Jakobini (zehn Jahre). Allerdings braucht der Hunde-Opi anfangs etwas Zeit, um fremden Menschen zu vertrauen. Wer möchte den lieben Rüden kennenlernen? Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Für Bruno & Milkshake (zwei Jahre) wird ein kinderloser, gemeinsamer Lebensplatz am Land gesucht. Die zwei schüchternen Spürnasen haben bisher wenig kennengelernt – Einfühlungsvermögen und Geduld sind gefragt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mulan, Tiana und Ariel (11 Monate) wurden herzlos in einer Plastikbox ausgesetzt – dennoch sind sie unglaublich sanft und vertrauensvoll. Die drei sind ein harmonisches, eng verbundenes Trio, das sich gegenseitig Sicherheit gibt. Daher wird ein gemeinsames, kuscheliges Für-immer-Zuhause gesucht. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Fanta (drei Jahre) ist freundlich, anfangs jedoch schüchtern. Der aufgeweckte Rüde lernt rasch, liebt Futter – und braucht jemanden, der ihm in neuen Situationen Ruhe und Sicherheit vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mango (sieben Jahre) ist eine vorsichtige Hündin. Wer sie nicht drängt, gewinnt ihr Herz und entdeckt eine treue, verschmuste Begleiterin. Schnelle Reize machen ihr Angst, weshalb sie ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei geduldigen Menschen sucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tosa-Hündin Nala (eineinhalb Jahre) ist menschenfreundlich und kann auch zu Teenagern vergeben werden. Mit gleich großen Hunden ist sie gut verträglich, für kleine Artgenossen ist sie zu wild. Nala kennt die Grundkommandos, fährt brav im Auto sowie in den Öffis mit und hat mit einer Katze unter einem Dach gelebt. Im Freien zeigt sie Jagdtrieb, Leinenführigkeit und zeitweiliges alleine bleiben muss noch geübt werden. Ein Zuhause am Stadtrand oder Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Obwohl Audrey (zweieinhalb) nur drei Beine hat, zeigt sie viel Lebensfreude. Allerdings hat sie bisher wenig kennengelernt, weshalb sie Zeit braucht, um bei Menschen Vertrauen aufzubauen. Das Brustgeschirr kennt sie mittlerweile, an der Leine verhält sie sich noch sehr unsicher. Für die liebe Hündin wird ein ebenerdiges, kinderloses Zuhause mit Garten am Land gesucht. Ideal wäre ein Zweithund an ihrer Seite, an dem sie sich orientieren kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Eine schüchterne Hündin, die sich kinder- und hundefreundlich sowie leinenführig zeigt, das ist Luna (viereinhalb Jahre). Zeitweiliges Alleine bleiben fällt ihr jedoch schwer. Für die kuschelbedürftige Spürnase wird ein Lebensplatz am Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Lilly (vier Jahre) ist eine freundliche, kluge Hündin mit großem Potenzial. Sie ist lernwillig, aber noch etwas unsicher. Für die aufgeweckte Hündin werden rasseerfahrene Hundehalter gesucht, die ihr mit Ruhe und Geduld Sicherheit schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Der aktive Rüde Pommes (fünf Jahre) liebt seine Menschen über alles. Er kennt die Grundkommandos und läuft brav an der Leine. Gesucht wird ein kinderloses Zuhause bei erfahrenen Haltern, die ihn fördern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Luzia (ein Jahr) wurde frei laufend gefunden. Die Kaninchendame zeigt sich seit ihrer Ankunft im TierQuarTier Wien zutraulich und friedlich. Nun ist sie auf der Suche nach einem Neuanfang. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mit Artgenossen kommt Teddy (neun Jahre) gut aus. Allerdings überfordert es ihn, mit zwei Personen im selben Haushalt zu leben. Der anhängliche Vierbeiner wartet sehnsüchtig auf ein Zuhause bei einer alleinstehenden Hundehalterin, die am Land lebt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anfangs ist Charly (zwölf Jahre) etwas skeptisch und nähert sich Fremden vorsichtig. Für den spazierfreudigen Rüden, dem kurze Kuscheleinheiten reichen, wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lari (acht Jahre) wartet auf Hundehalter, die ihm Zeit zur Eingewöhnung geben. Der entzückende Mischling ist blind und bewegt sich daher vorsichtig. Ein barrierefreier, ruhiger Platz mit Garten wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Pflaumi (ein Jahr) wurde in einem Karton herzlos im Stiegenhaus zurückgelassen. Das liebe Meerschweinchen wartet geduldig im TierQuarTier auf ein artgerechtes Zuhause bei einer Meerschweinchenfamilie. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
D er freundliche Cowboy (drei Jahre) ist ein aktiver Rüde, der in ungewohnten Situationen jedoch unsicher reagieren kann. Der Vierbeiner wünscht sich erfahrene Menschen mit ruhiger und konsequenter Führung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Flecki (elf Jahre) ist ein ruhiger, lieber Mischling, der gemütliche Spaziergänge und Nähe genießt. Er leidet altersbedingt an einer Sehschwäche. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Diese entzückenden Welpen (sechs Monate) warten in der Tierpension Schandl auf liebevolle Lebensplätze bei verantwortungsvollen Haltern. Wer die aufgeweckte Rasselbande kennenlernen möchte, meldet sich unter www.tierpension-schandl.at oder 0664/283 00 23.
Diego (vier Jahre) lebt derzeit am Assisi-Hof in Stockerau und hofft auf ein neues, liebevolles Für-immer-Zuhause. Der lebhafte, aufgeschlossene und sehr menschenbezogene Kater sucht einen Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter office@tierschutzverein.at oder 0660/348 98 63.
Spike (acht Jahre) ist ein sensibler, aktiver Bub, der Sicherheit sucht. Der liebe Mischlingsrüde wünscht sich endlich ein ruhiges, liebevolles Für-immer-Zuhause bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Shrek (zwei Jahre) ist ein sanfter Riese mit großem Herz! Anfangs vorsichtig, doch schnell treu und verschmust. Andere Hunde mag er nicht, dafür liebt er Menschen umso mehr. Für den starken Kerl wird ein liebevoller Lebensplatz mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Verio & Kario (ein Jahr) – zwei pfiffige Mäuse suchen ein artgerechtes Zuhause! Die cleveren nachtaktiven Tiere sind neugierig, sozial und fühlen sich nur in Gesellschaft wohl, daher sollten sie immer in kleinen Gruppen gehalten werden. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Roxy (acht Jahre) ist eine sehr angenehme, unauffällige Hündin, menschenfreundlich und auch mit Artgenossen je nach Sympathie verträglich. Die liebe Spürnase hat einst mit Kindern und Katzen zusammengelebt und kennt die Grundkommandos. Sie genießt gemütliche Spaziergänge und wünscht sich ein Zuhause am Stadtrand oder Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cookie (elf Jahre) liebt zwar Tricks, ist jedoch kein Kuschelhund. Er braucht einfühlsame, geduldige Menschen, die ihm ein strukturiertes Leben bieten, Sicherheit vermitteln, ihn keinesfalls bedrängen und mit Tricktraining fordern. Für den kleinen Rüden wird ein Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Buddy (zwölf Jahre) ist ein sehr anhänglicher Zeitgenosse. Social Walks mit Artgenossen sind möglich, als Zweithund eignet er sich nicht, da er seinen Menschen als zu verteidigende Ressource ansieht. Altersbedingt hat er ein wenig Wehwehchen und bekommt daher Schmerzmittel. Für Buddy wird ein kinderloses, barrierefreies Zuhause abseits verkehrsreicher Gegenden gesucht, ein Garten wäre von Vorteil. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Balou (neun Jahre) ist menschenfreundlich, hunde- und katzenverträglich. Zeitweiliges Alleine-bleiben muss er vermutlich (wieder) erlernen. Leider hat er mehrere Bandscheibenvorfälle, weshalb er Medikamente bekommt und manchmal Hilfsmittel benötigt. Für den kleinen Kerl wird daher ein barrierefreies Zuhause am Stadtrand oder Land gesucht – ein Garten wäre ideal. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Benny (sieben Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aktive Rüde liebt es über die Wiesen zu toben. Gesucht werden erfahrene Hundehalter mit Garten, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0680/174 01 18
Rugo (zwölf Jahre) wartet leider schon viele Jahre im Tierheim auf einen liebevollen Lebensplatz bei Menschen, die ihm Sicherheit und Geborgenheit geben. Anfangs benötigt er eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Artgenossen stressen ihn im Tierheim und in der Umgebung leider sehr. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mali (neun Jahre) ist ein menschenfreundlicher, kluger Hund, der gerne Neues lernt. Er durfte seine Lernfreude bereits bei einem Naturschutzhunde-Projekt unter Beweis stellen und war mit Begeisterung dabei. Für ihn wird ein liebevolles Zuhause am Land mit Garten gesucht – er hält sich gerne im Freien auf, möchte aber trotzdem Familienanschluss. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dora (zehn Jahre) ist anfangs schüchtern, zeigt sich aber schnell als überaus freundliche und menschenbezogene Hundedame. Gesucht werden geduldige Menschen, die ihr Zeit und Geborgenheit schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Tayron (drei Jahre) ist ein liebevoller, sanfter Rüde, der sich nach einer schweren Vergangenheit endlich Sicherheit und Geborgenheit wünscht. Menschen, Hunden und Katzen begegnet er freundlich. Gesucht werden ruhige, geduldige Hundehalter. 0676/330 92 42
Kaninchendame Ruth (drei Jahre) wurde in einem Käfig herzlos ausgesetzt. Nun wünscht sie sich ein artgerechtes Zuhause – idealerweise zu einer bestehenden Kaninchengruppe oder gemeinsam mit einem Partnertier. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Burli (zwei Jahre) ist ein kräftiger Rüde, der am liebsten über die Wiesen tobt und dabei zeigt, wie selbstbewusst und eigenständig er ist. An der Leine zieht er noch – deshalb sucht die liebe Fellnase standfeste, hundeerfahrene Hundehalter, die ihm mit liebevoller Konsequenz den richtigen Weg zeigen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Die schüchterne Hündin Matcha braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen – doch dann zeigt sie ihr fröhliches, verspieltes Wesen. Sie liebt Aufmerksamkeit und ist bei vertrauten Personen ein echter Pausenclown. Laute Orte verunsichern sie noch, doch mit liebevoller Begleitung wächst sie täglich über sich hinaus. Gesucht werden einfühlsame Menschen mit Geduld und Herz. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Aufgrund von geänderten Lebensumständen müssen Kral (neun Jahre) und Prenses (vier Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Für die beiden aktiven Husky-Rüden wird ein gemeinsamer Lebensplatz bei sportlichen Hundehaltern mit Garten gesucht. 0660/550 66 27
Nala (fünf Jahre) musste leider Abschied von ihrer Besitzerin nehmen. Für die sanfte und gutmütige Pointer-Hündin wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause bei einer sportlichen Familie gesucht. 0650/689 35 62
Simba (achteinhalb Jahre) hat leider in seiner Vergangenheit Negatives erfahren, weshalb er ein kinderloses Zuhause am Land braucht, in dem ruhige Atmosphäre herrscht. Interessenten, die den hundeverträglichen Vierbeiner kennenlernen möchten, melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anka (achteinhalb Jahre) ist freundlich zu Menschen, bei Hunden reagiert sie sehr gestresst. Die Spürnase sollte daher durch belohnungsorientiertes Training lernen, Hundebegegnungen stressfrei zu meistern. Für die liebe, lebhafte Hündin wird ein Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Izzy (ein Jahr) ist sehr gestresst – der Tierheim-Alltag macht ihr zu schaffen. Hinzu kommt, dass sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat. Die menschen- und hundefreundliche Fellnase braucht ein Zuhause am Land – von Vorteil wäre auch ein eigener Ruhebereich, den sie ganz für sich alleine hat. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Nero (acht Jahre) ist ein offener Kerl, der jedoch Zeit braucht, um sich an neue Situationen zu gewöhnen. Danach zeigt er seinen freundlichen Charakter und genießt Streicheleinheiten. Erfahrene Halter melden sich unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Spider (zwei Jahre) ist Fremden gegenüber skeptisch. Am besten ist es daher, ihn anfangs so lange zu ignorieren, bis er von sich aus Interesse für die Annäherung zeigt. Bei vertrauten Personen erweist sich der Rüde als richtiger Schmuser. Längere Spaziergänge, Training und gemeinsame Aufgaben sind für ihn wichtig, damit er ausgeglichen bleibt. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Hermine hatte keinen leichten Start ins Leben. Die verspielte Samtpfote leidet an Epilepsie und ist auf regelmäßige Medikamentengabe angewiesen. Gesucht werden liebevolle Katzenfreunde mit ausreichend Zeit und Herz, die ihr ein fürsorgliches Zuhause schenken. 0664/402 02 02
Tobi wartet auf geduldige, erfahrene Hundehalter, die ihm ausreichend Zeit zum Kennenlernen sowie zur Eingewöhnung geben und ihn keinesfalls bedrängen. Er ist ein Einzelgänger und möchte daher alleiniger Prinz in seinem neuen Zuhause sein. Wer möchte den achtjährigen Dackel-Mischling kennenlernen? Interessenten melden sich bitte unter 0664/283 00 23