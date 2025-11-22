Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Tosa-Hündin Nala (eineinhalb Jahre) ist menschenfreundlich und kann auch zu Teenagern vergeben werden. Mit gleich großen Hunden ist sie gut verträglich, für kleine Artgenossen ist sie zu wild. Nala kennt die Grundkommandos, fährt brav im Auto sowie in den Öffis mit und hat mit einer Katze unter einem Dach gelebt. Im Freien zeigt sie Jagdtrieb, Leinenführigkeit und zeitweiliges alleine bleiben muss noch geübt werden. Ein Zuhause am Stadtrand oder Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74