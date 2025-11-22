LIVE: Der Kampf um die Poleposition in Las Vegas

Keine guten Erinnerungen an 2024

Doch an Las Vegas hat der Vizeweltmeister keine guten Erinnerungen. Im Vorjahr fuhr der McLaren der Konkurrenz hinterher und schaffte es im Qualifying sowie im Rennen nicht in die Top fünf. „Vegas war für uns in der Vergangenheit eine Herausforderung“, blickte Norris zurück. Im Vorjahr sei es das schlechteste Rennen der Saison gewesen. „Daher freue ich mich nicht wirklich darauf.“ Auf eine Nachfrage eines Journalisten, warum er sich nicht in der Favoritenrolle sehe, reagierte Norris gereizt. „Ich sage nicht, dass ich Zehnter werde. Ich sage nur, dass es schwierig wird zu gewinnen. Schaut euch die Daten an. Wir waren meilenweit weg.“