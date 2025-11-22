Parteien bereit, ihre Versorgungsjobs zu opfern?

Wien besteht aus 23 Bezirken mit eigenen Vorstehern und die haben jeweils einen Stellvertreter. Jeder von ihnen verdient 5600 Euro pro Monat, finanziert vom Steuerzahler. Ob das in Zeiten des Spardrucks noch leistbar ist, hat die „Krone“ bei den Wiener Parteien nachgefragt.