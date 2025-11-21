Trump: Mamdani wird „großartiger Bürgermeister“

Trump erklärte weiters, dass auch einige seiner Wähler Mamdani unterstützt hätten – und damit habe er kein Problem. Auch der Einsatz von Beamten der US-Einwanderungsbehörden in New York City, mit dem Trump gedroht hatte, war offenbar ein Thema. „Ich denke, wir werden das regeln“, erklärte der US-Präsident dazu. „Wir werden also zusammenarbeiten. Wir werden dafür sorgen, dass alle abscheulichen Menschen, die dort sind, entfernt werden“, so Trump. „Ich glaube, er will sie vielleicht sogar noch mehr entfernen als ich“, fügte er hinzu.