Bundespräsident stimmt auf harten Sparkurs ein

Wo Macht auf Menschen trifft, beginnt Verantwortung. „Wer entscheidet, gestaltet. Und wer gestaltet, trägt Verantwortung“, heißt es in der Rede bei der Felsenreitschule. Dabei muss eben auch riskiert werden, etwas zu sagen, was die Wähler nicht so gerne hören wollen.