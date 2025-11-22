Die Rückkehr der kalten Progression

Erinnern Sie sich noch? Vor nicht allzu langer Zeit wurde uns von der alten schwarz-grünen Regierung ein großer Wurf verkauft: die Abschaffung der kalten Progression. Ex-Kanzler Nehammer und Ex-Finanzminister Brunner stellten es so dar, als hätten sie den „Steuerfraß“ endlich besiegt. Die Idee: Die Steuerstufen sollen mit der Inflation steigen, damit Ihnen von Ihrer nominellen KV-Lohnerhöhung auch unterm Strich mehr bleibt und Sie nicht ständig in höhere Steuerklassen geraten.