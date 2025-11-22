Pöltl mit Toronto im NBA-Cup-Viertelfinale

Oklahoma City nicht zu stoppen

Weiterhin nicht zu stoppen ist Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger hält nach einem 144:112 auswärts gegen Utah Jazz bei 16 Siegen aus 17 Partien. Topscorer war einmal mehr Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten. Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit einem Beinahe-Triple-Double aus 34 Zählern, zehn Rebounds und neun Assists zu einem 112:109 bei den Houston Rockets. Kevin Durant im Dress der Texaner musste sich mit 13 Punkten begnügen.