Sieg gegen Wizards

Pöltl mit Toronto im NBA-Cup-Viertelfinale

US-Sport
22.11.2025 06:42
Jakob Pöltl
Jakob Pöltl(Bild: AP)

Mit einem souveränen 140:110 gegen die Washington Wizards haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) nicht nur den sechsten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) gefeiert, sondern auch vorzeitig das Viertelfinale im NBA-Cup erreicht. Für Jakob Pöltl standen drei Punkte, neun Rebounds sowie je ein Assist und Block zu Buche. Der 30-jährige Wiener kam 19:11 Minuten zum Einsatz.

0 Kommentare

Das 140:110 war gleichzeitig der höchste Saisonsieg der Kanadier. Im NBA-Cup behielten die Raptors ihre „weiße Weste“ (3:0) und haben bereits vor dem Duell mit den Indiana Pacers am kommenden Mittwoch den ersten Platz in der Gruppe A der Eastern Conference fixiert. RJ Barrett und Brandon Ingram erzielten je 24 Punkte.

  Im zweiten von vier Heimspielen hintereinander geht es für Toronto am Sonntag gegen die Brooklyn Nets. Die New Yorker überraschten am Freitag mit einem 113:105 bei den Boston Celtics, ihrem erst dritten Erfolg im 15. Saisonspiel. Michael Porter Jr. zeichnete für 33 Punkte verantwortlich. Nic Claxton schrieb mit 18 Zählern, elf Rebounds und zwölf Assists dreifach zweistellig an.

Oklahoma City nicht zu stoppen
Weiterhin nicht zu stoppen ist Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger hält nach einem 144:112 auswärts gegen Utah Jazz bei 16 Siegen aus 17 Partien. Topscorer war einmal mehr Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten. Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit einem Beinahe-Triple-Double aus 34 Zählern, zehn Rebounds und neun Assists zu einem 112:109 bei den Houston Rockets. Kevin Durant im Dress der Texaner musste sich mit 13 Punkten begnügen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
