Andrea Waldl: „Ideen für Bücher gehen mir nie aus“

Noch mehr Ideen im Lockdown

Als im Jahr 2000 Corona mit seinen Lockdowns kam, wurde Waldl besonders produktiv. In dieser Zeit entstanden ihre „Pandemic Diaries“. „Da beschreibe ich, wie mich die Pandemie in all meinen Lebensbereichen empfunden habe.“ Stolz ist sie auf ihr aktuelles Werk „Alte Pfade, neue Blicke“ – auch ein Ergebnis der Coronazeit: „Denn im Lockdown bin ich zur Geherin geworden.“ Stundenlang spazierte sie damals rund um Willendorf und entdeckte, dass sich hier sehr viel Interessantes mit ganz viel Geschichte verbirgt. „Das Buch ist eine Art historischer Wanderführer durch die Region“, beschreibt Waldl ihr Werk. Dafür verbrachte sie nicht nur viele Tage in der Natur, sondern auch im historischen Archiv der Gemeinde.