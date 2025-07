„Uf Wiederluege“ – Gauner taucht in Schweiz unter

Eine Zielfahndung des Landeskriminalamtes OÖ nach einem verurteilten Straftäter führte am 25. Juli zum Erfolg. Ein 29-Jähriger aus Taiskirchen im Bezirk Ried war kürzlich vom Landesgericht Ried im Innkreis wegen mehrerer Suchtmitteldelikte, Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie einer Straftat nach dem Waffengesetz zu zwei Freiheitsstrafen von insgesamt drei Jahren verurteilt worden.



Nach Basel geflüchtet

Um sich der Haftstrafe zu entziehen, flüchtete er ins Ausland. In enger Zusammenarbeit mit der Schweizer Polizei konnte er von den Beamten des Landeskriminalamtes in Basel-Landschaft ausgeforscht und am 25. Juli 2025 aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen werden. Der 29-Jährige befindet sich derzeit in Auslieferungshaft. Dann heißt es für ihn „Uf Wiederluege“ also auf Wiedersehen.