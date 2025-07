Obstbäume im Ländle akut von Feuerbrand bedroht

Feuerbrandbakterien können über viele Jahre in befallenen Pflanzen existieren – auch wenn der Baum äußerlich gesund wirkt. Die Weiterverbreitung geschieht hauptsächlich während der Blütezeit, wenn die Temperaturen über einen längeren Zeitraum höher als 23 Grad liegen. Insekten nehmen die Bakterien in befallenen Blüten auf und übertragen diese auf gesunde Pflanzen in der Umgebung. Was auch bedeutet: Binnen kürzester Zeit kann sich die Krankheit auf große Bestände übertragen.