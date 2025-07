„Der Aufstieg von Fabrizio war genau so geplant!“

„It’s a Here we go, the Deal is done.“ Seine Transfer-Phrasen sind mittlerweile Teil der Pop-Kultur. Fußball-Insider Fabrizio Romano stieg in den letzten Jahren zum absoluten Superstar auf – und wurde mit der Verbreitung von Infos rund ums runde Leder stinkreich. Der Italiener verdient laut des Datenportals „Hafi“ bis zu fünf Millionen Euro im Jahr. Und zwar alleine durch Social Media!