Von Auto übersehen: Biker (29) schwer verletzt

Kollision trotz Notbremsung

Wie sich herausstellte, dürfte der Autofahrer den 26-Jährigen beim Abbiegen übersehen haben. Beide Verkehrsteilnehmer leiteten eine Notbremsung ein, wobei der 26-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Oberwart (Burgenland) ins Schleudern kam. Er kollidierte mit dem Pkw und wurde samt dem Motorrad in einen Straßengraben geschleudert. Mit schweren Verletzungen an der Schulter brachte man ihn in die Klinik Oberwart.