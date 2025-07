Bakterienalarm: Hier lauern Keime besonders häufig

Wir leben in enger Gemeinschaft mit Billionen von Bakterien – auf unserer Haut, in unserem Körper und um uns herum. Viele dieser Mikroorganismen sind harmlos oder sogar nützlich. Doch insbesondere im Haushalt und auf vielen Gegenständen, mit denen wir mitunter alltäglich in Kontakt kommen, lauern unsichtbare Bakterienherde, die uns unter bestimmten Konditionen ernsthaft krank machen können.