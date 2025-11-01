Debakel für Deutschen: Sinner demütigt Zverev!

Sinner in der Halle auf Hartplatz seit 25 Partien unbesiegt

Gegen Auger-Aliassime steht es für den auf Hartplatz in der Halle 25 Partien ungeschlagenen Sinner 2:2, ein weiteres Match gegen den 25-Jährigen hatte er w.o. gegeben. Der jüngste Vergleich zwischen den beiden ging im US-Open-Halbfinale in vier Sätzen an Sinner. Der Nordamerikaner jedenfalls hielt durch den Finaleinzug seine Chance auf die Qualifikation für die am nächsten Wochenende beginnenden ATP-Finals. Der heuer auch schon dreifache Turniersieger ist nun Achter des Race. Besiegt er auch Sinner, hat er das Ticket für das Saisonabschlussturnier in Turin fix.