Dritte Pleite in Folge! St. Pölten unterliegt FAC

Amstetten ringt Vienna nieder

Amstetten ist neun Ligaspiele in Folge ungeschlagen und vorerst Vierter. Die Niederösterreicher gingen drei Tage nach dem Cup-Aus gegen Titelverteidiger WAC (2:3 n.V.) auf der Hohen Warte durch Alieu Conateh in Führung (13.). Die Vienna kam durch einen Doppelpack von Seo Jong-Min zurück. Der Südkoreaner traf per Fernschuss (55.) und nach einer Flanke von Bernhard Zimmermann (64.). Amstetten drehte die Partie aber noch durch zwei Freistoßflanken von Joshua Steiger: Die erste verwertete Sebastian Wimmer per Kopf (68.), die zweite ging an Freund und Feind vorbei ins Tor (76.).