Von Kuh attackiert: Bauern auf Hilfe angewiesen

Wenn der Bauer krankheitsbedingt für längere Zeit ausfällt, gefährdet das seine Existenz. So auch auf einem Milchviehbetrieb im Kärntner Moosburg: Die Bäuerin wurde von einer Kuh attackiert und schwer verletzt! Nun stehen Zivildiener zur Seite, helfen aus und werden dringend auch für andere Betriebe gesucht.
Es sind unfassbare Szenen, die sich im August dieses Jahres auf einem Bauernhof in der Gemeinde Moosburg abspielen: Eine 35-jährige Landwirtin wird im Stall von einer Kuh angegriffen und gegen ein eisernes Tor gedrückt. Trotz heftigster Schmerzen und schwerer innerer Verletzungen findet die Dreifach-Mama noch die Kraft, selbst den Notruf zu wählen.
