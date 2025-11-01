Von Kuh attackiert: Bauern auf Hilfe angewiesen

Es sind unfassbare Szenen, die sich im August dieses Jahres auf einem Bauernhof in der Gemeinde Moosburg abspielen: Eine 35-jährige Landwirtin wird im Stall von einer Kuh angegriffen und gegen ein eisernes Tor gedrückt. Trotz heftigster Schmerzen und schwerer innerer Verletzungen findet die Dreifach-Mama noch die Kraft, selbst den Notruf zu wählen.