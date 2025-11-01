LIVE ab 17 Uhr: GAK muss gegen den SCR Altach ran

Altach liegt in der Tabelle auf Rang sechs und hat zuletzt zweimal remisiert. Unter der Woche schafften die Rheindörfler gegen den Kapfenberger SV mit 3:1 den Aufstieg ins Cup-Viertelfinale, während sich der GAK voll auf die anstehende Aufgabe in der Bundesliga konzentrieren konnte. Die Roten waren bereits in der ersten Runde beim FC Dornbirn ausgeschieden. Nur von der Tribüne aus kann der gelbgesperrte Altach-Coach Fabio Ingolitsch zuschauen. Der zuletzt kränkelnde Benedikt Zech und Ousmane Diawara könnten rechtzeitig zum Spiel wieder fit werden.