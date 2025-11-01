LIVE ab 17 Uhr: GAK muss gegen den SCR Altach ran

12. Runde in Österreichs Bundesliga: Der GAK empfängt den SCR Altach. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Wie vor jeder Runde hofft der GAK auch im Angesicht des Heimduells mit Altach auf den ersten Saisonsieg. Mut macht dem Schlusslicht, dass man seit dem Aufstieg keines seiner fünf Spiele gegen Altach verloren, zudem in jeder Partie gegen die Vorarlberger getroffen hat. Was die Sache für Trainer Ferdinand Feldhofer diesmal allerdings schwieriger macht, ist der Umstand, dass mit Ludwig Vraa, Yannick Oberleitner und Petar Filipovic gleich drei Innenverteidiger fehlen.
Altach liegt in der Tabelle auf Rang sechs und hat zuletzt zweimal remisiert. Unter der Woche schafften die Rheindörfler gegen den Kapfenberger SV mit 3:1 den Aufstieg ins Cup-Viertelfinale, während sich der GAK voll auf die anstehende Aufgabe in der Bundesliga konzentrieren konnte. Die Roten waren bereits in der ersten Runde beim FC Dornbirn ausgeschieden. Nur von der Tribüne aus kann der gelbgesperrte Altach-Coach Fabio Ingolitsch zuschauen. Der zuletzt kränkelnde Benedikt Zech und Ousmane Diawara könnten rechtzeitig zum Spiel wieder fit werden.
