Zwei Mordversuche: Neuer Prozess für Giftmischerin

Wenig später brachte sie F. auch noch hinter Gitter, indem sie zusammen mit einem rechtskräftig verurteilten Komplizen einen Mordversuch an sich selbst fingierte und den 43-Jährigen beschuldigte. Diverse Bekannte und auch Familie überzeugte sie außerdem, für sie vor der Polizei falsch auszusagen. Für ein ganzes Konvolut an Straftaten wurde sie zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und, weil sie laut Gutachten hochgefährlich ist, in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht.