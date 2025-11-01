Mit reiner Muskelkraft 2,5-mal rund um die Erde

Unstillbare Abenteuerlust verspürt ein Burgenländer, der seit mehr als sieben Jahren mit dem Fahrrad die Welt erobert. Der 59-Jährige sitzt nach einer Zwangspause wieder im Sattel und durchquert den Süden Afrikas. In Simbabwe begann die Tour gewissermaßen von Neuem: Nach 99.999,99 sprang die Anzeige des Tachometers auf null und der Kilometerzähler fing von vorne an.
„Ich bin motiviert wie selten zuvor.“ Klare Worte, frohe Botschaft! Voller Energie steckt Edwin Schmidt. Seit März sitzt er wieder jeden Tag im Sattel seines 70 Kilo schweren Fahrrades. Kapstadt, Südafrika, war der Ausgangspunkt für die Fortsetzung seiner aufregenden Entdeckungsreise. Begonnen hatte alles im Mai 2018, als es den Maschinenbaukonstrukteur aus Lutzmannsburg-Strebersdorf im Bezirk Oberpullendorf in die weite Welt hinauszog. Die Begeisterung für sportliche Aufgaben und die Neugierde für fremde Kulturen ließen den unternehmungsfreudigen Burgenländer unermüdlich kräftig in die Pedale treten.
