Mit reiner Muskelkraft 2,5-mal rund um die Erde

„Ich bin motiviert wie selten zuvor.“ Klare Worte, frohe Botschaft! Voller Energie steckt Edwin Schmidt. Seit März sitzt er wieder jeden Tag im Sattel seines 70 Kilo schweren Fahrrades. Kapstadt, Südafrika, war der Ausgangspunkt für die Fortsetzung seiner aufregenden Entdeckungsreise. Begonnen hatte alles im Mai 2018, als es den Maschinenbaukonstrukteur aus Lutzmannsburg-Strebersdorf im Bezirk Oberpullendorf in die weite Welt hinauszog. Die Begeisterung für sportliche Aufgaben und die Neugierde für fremde Kulturen ließen den unternehmungsfreudigen Burgenländer unermüdlich kräftig in die Pedale treten.