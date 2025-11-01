Toten Papa zwicken: „Kinder wollen es begreifen“

Schnell stoßen wir bei Fragen unserer Sprösslinge rund um das Thema Tod an unsere Grenzen. Wir bleiben sprachlos, wissen nicht, wie man ihnen begreiflich machen soll, was wir häufig selbst nicht verstehen – oder wo wir doch gerade selbst so voller Trauer sind. Wie erklärt man Kindern, wenn jemand bald sterben wird – oder für immer gegangen ist? Auf jeden Fall in deutlicher Sprache, sagt Trauerbegleiterin Silvia Langthaler.