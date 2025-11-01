„So ein geniales Team erlebst du alle 30 Jahre“

Am 2. November 1995 schrieb Rapid in Wien Europacup-Geschichte, stieg mit der 4:0-Gala über Sporting Lissabon in das Cupsieger-Viertelfinale auf. Stumpf, Kühbauer, Jancker und Dokupil erinnern sich an die magische Nacht im Happel-Stadion, die den Weg zum späteren Final-Einzug ebnete.
„Wenn ich die Augen schließe, sehe ich viele Spiel-Situationen sofort vor mir.“ Sagt Christian Stumpf über jenen denkwürdigen 2. November 1995, den er als „einzigartig bezeichnet. Denn es war DAS Spiel für mich.“ Als Rapid vor 25.000 Fans im Happel-Stadion die Startruppe von Sporting Lissabon entzauberte, die Portugiesen nach dem 0:2 im Hinspiel (Stumpf: „Wir waren chancenlos, hätten da eigentlich ein 0:5 kassieren müssen“) in Wien mit 4:0 nach Verlängerung abfertigte, damit in das Viertelfinale des Europacups der Cupsieger einzog.
