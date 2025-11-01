„So ein geniales Team erlebst du alle 30 Jahre“

„Wenn ich die Augen schließe, sehe ich viele Spiel-Situationen sofort vor mir.“ Sagt Christian Stumpf über jenen denkwürdigen 2. November 1995, den er als „einzigartig bezeichnet. Denn es war DAS Spiel für mich.“ Als Rapid vor 25.000 Fans im Happel-Stadion die Startruppe von Sporting Lissabon entzauberte, die Portugiesen nach dem 0:2 im Hinspiel (Stumpf: „Wir waren chancenlos, hätten da eigentlich ein 0:5 kassieren müssen“) in Wien mit 4:0 nach Verlängerung abfertigte, damit in das Viertelfinale des Europacups der Cupsieger einzog.