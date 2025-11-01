Was Menschen am Ende ihres Lebens bereuen

Wer mit jenen spricht, die ihrem Ende entgegenblicken, weiß, was Menschen wirklich beschäftigt – oft sind es die Dinge, die man nicht oder zu wenig getan hat. Wir hörten jenen zu, die diese letzten Gespräche führen. Sie erzählen, was sie dabei lernen und was ein erfülltes Leben ausmachen kann.
Es sind zwei der stillsten Tage des Jahres: Allerheiligen und Allerseelen. Während man an Allerheiligen der Heiligen und Seligen der Kirche gedenkt, ist Allerseelen den Verstorbenen gewidmet. Auch heuer werden am 1. und 2. November zahlreiche Österreicher die Gräber ihrer Liebsten besuchen – um Gestecke und Kerzen niederzulegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.