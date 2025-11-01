Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kurz vor dem Tod

Was Menschen am Ende ihres Lebens bereuen

Leben
01.11.2025 18:00
Eine der zentralen Fragen, die sich viele stellen: Was macht ein erfülltes und glückliches Leben ...
Eine der zentralen Fragen, die sich viele stellen: Was macht ein erfülltes und glückliches Leben aus?(Bild: Maskot)

Wer mit jenen spricht, die ihrem Ende entgegenblicken, weiß, was Menschen wirklich beschäftigt – oft sind es die Dinge, die man nicht oder zu wenig getan hat. Wir hörten jenen zu, die diese letzten Gespräche führen. Sie erzählen, was sie dabei lernen und was ein erfülltes Leben ausmachen kann. 

0 Kommentare

Es sind zwei der stillsten Tage des Jahres: Allerheiligen und Allerseelen. Während man an Allerheiligen der Heiligen und Seligen der Kirche gedenkt, ist Allerseelen den Verstorbenen gewidmet. Auch heuer werden am 1. und 2. November zahlreiche Österreicher die Gräber ihrer Liebsten besuchen – um Gestecke und Kerzen niederzulegen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sandra Wobrazek
Sandra Wobrazek
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Samstag
Bewegung: Unsere tägliche Dosis Glück und Energie
Calum Scott beim krone.tv-Interview im Gasometer in Wien. 
Popstar ganz privat
Calum Scott: „Ich möchte unbedingt Vater werden“
Adabei Primetime
Schattenseiten des Ruhms & VIPs über Dating-No-Gos
Folge von Freitag
Das Wochenende klopft an die Tür: Wir sind aktiv!
Luc Bessons Dracula
Die Wiedergeburt eines legendären Vampirs
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
155.547 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
112.499 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
111.361 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Kurz vor dem Tod
Was Menschen am Ende ihres Lebens bereuen
Krone Plus Logo
Bevor es zu spät ist
Sterbebegleiter: „Leben ist jetzt, nicht morgen“
Krone Plus Logo
Was Trauerexpertin rät
Toten Papa zwicken: „Kinder wollen es begreifen“
Schneiders Brille
„Geschtern warscht du noch im Engl, …“
Folge von Samstag
Bewegung: Unsere tägliche Dosis Glück und Energie

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf